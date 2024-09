Denúncia de assédio de Silvio Almeida contra Anielle já circulava no governo Lula

A denúncia de supostos episódios de assédio sexual do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, contra a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, já circulava há meses entre outros integrantes do primeiro escalão do governo Lula.

A coluna conversou nesta quinta-feira (5/9) com pelo menos quatro ministros do governo e auxiliares diretos de Lula e todos relataram que já tinham ouvido relatos do suposto comportamento inapropriado de Silvio Almeida contra Anielle Franco.

A coluna apurou que o assunto já chegou recentemente, inclusive, à cúpula da Controladoria-Geral da União (CGU), ministério do governo Lula que é responsável por lidar com casos de assédio moral e sexual dentro do serviço público federal.

Conforme revelou a coluna Guilherme Amado, no Metrópoles, a organização Me Too Brazil, que acolhe vítimas de violência sexual, foio procurada por mulheres que relataram supostos episódios de assédio sexual praticados pelo ministro dos Direitos Humanos.

A coluna procurou o Me Too Brasil após uma investigação de dois meses sobre a suposta prática de assédio sexual por Almeida contra Anielle e outras mulheres. Anielle não quis comentar os relatos sobre o suposto assédio contra ela. Procurado, Almeida não respondeu à coluna.

Segundo o Me Too, as mulheres que denunciaram Almeida pediram anonimato. Indagado se uma dessas denunciantes foi a ministra, o Me Too afirmou que não poderia confirmar, por não compartilhar informações das vítimas sem o consentimento delas.