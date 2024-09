Deolane Bezerra afirma que foi incentivada a usar o celular na prisão

Presa desde quarta-feira (4/9), em uma investigação da Polícia Civil sobre lavagem de dinheiro e jogos ilegais, Deolane Bezerra relatou, em depoimento, que foi incentivada a utilizar o celular após ser detida. Ela foi ouvida sem a necessidade de algemas.

A advogada explicou não sofreu violência policial e que a proposta foi feita por uma delegada, que ainda teria realizado uma filmagem de forma ilegal. A informação foi publicada, com exclusividade, pelo Portal LeoDias, com base no documento lavrado na audiência.

1 de 10

Deolane Bezerra, de 34 anos, ficou famosa por conta do seu relacionamento conturbado com MC Kevin, que morreu ao cair da varanda de hotel em maio de 2021

Reprodução/ Instagram

2 de 10

Acusada de ter casado com o cantor por interesse, Deolane revelou em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini que sempre foi mais rica que o marido e nunca precisaram do dinheiro um do outro

Reprodução

3 de 10

Deolane é advogada criminalista e, ao lado das irmãs, tem um escritório de advocacia. Além disso, juntas, as mulheres mantêm um canal no YouTube onde lançam clipes e o reality As Doutoras. Famosa, a loira é conhecida por causar polêmicas por onde passa. Ela também integra a edição de 2022 de A Fazenda

Reprodução

4 de 10

Uma dessas polêmicas, inclusive, foi no evento Farofa da Gkay, no fim de 2021. Após encontrar com Rainha Matos, a “doutora” decidiu tirar satisfação com a ADM do perfil de fofocas e transmitiu a treta ao vivo pelo Instagram

Reprodução/ Instagram

5 de 10

Além disso, durante o velório do MC Kevin, a despedida da viúva para o cantor causou espanto. Em longo discurso, ela declarou que “todo homem trai”, como consequência de um suposto “instinto masculino

Reprodução

6 de 10

Dona do bordão “a mãe tá estourada”, Deolane acumula mais de 13 milhões de seguidores na conta oficial do Instagram, onde esbanja luxo e ostentação, e onde fatura com campanhas e propagandas na rede

Reprodução/ Instagram

7 de 10

No início de dezembro de 2021, Deolane chegou a ter o perfil da rede suspenso. Ela criou uma conta reserva, que rapidamente alcançou 5 milhões de seguidores, mas também foi retirada do ar

Reprodução/ Instagram

8 de 10

No entanto, essa não foi a primeira vez que a influenciadora teve o perfil do Instagram suspenso. Em setembro de 2021, Deolane passou pela primeira suspensão da conta por ter criticado a Ordem dos Advogados do Brasil de vedar ostentação por parte dos profissionais

Reprodução/ Instagram

9 de 10

Com o tempo, a loira conseguiu recuperar as duas contas e, hoje, tem mais de 6 milhões no perfil reserva. Além disso, Deolane continua dividindo com os seguidores todo o luxo que o dinheiro dela pode comprar

Reprodução/ Instagram

10 de 10

No início de 2022, a coluna Leo Dias noticiou que Deolane Bezerra estava se relacionando com o criador do Lance Milionário Antônio Mandarrari. No entanto, após três meses de uma relação intensa desde que se tornaram amigos, lá em 2021, os dois agora seguem seus respectivos caminhos e até já deixaram de se seguir

Deolane Bezerra está namorando o influenciador Mandarrari, criador do Lance Milionário (Reprodução: Instagram)

Defesa de Deolane pede prisão domiciliar após Justiça negar soltura A equipe de defesa de Deolane Bezerra pediu a substituição da prisão preventiva da influenciadora por prisão domiciliar. A solicitação acontece pela ex-A Fazenda “se encontrar em local inapropriado para sua prisão, haja vista ser advogada”.

“A defesa requereu pela substituição da atual prisão pela prisão domiciliar, inclusive em razão da presa se encontrar em local inapropriado para sua prisão, haja vista ser advogada; e que os autos sejam remetidos ao juízo natural, para fins de adoção das medidas que entender cabíveis”, diz o trecho do pedido, divulgado pelo jornalista Leo Dias.

Audiência de custódia O pedido da defesa acontece depois de o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) manter a prisão preventiva da influenciadora Deolane Bezerra e de sua mãe, Solange Bezerra, após audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (5/9).

Deolane e sua mãe foram ouvidas pela Justiça pernambucana por meio de videoconferência direto da Colônia Penal Feminina Bom Pastor, onde estão detidas. O juiz, por sua vez, estava na central de audiências do fórum.

Com a decisão, Deolane e sua mãe continuarão presas sem previsão de serem soltas. Elas são investigadas no âmbito da Operação Integration, que mira uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Operação Integration Segundo a Polícia Civil, as investigações foram iniciadas em abril de 2023. Além da prisão de Deolane, foram expedidos outros 18 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO).

A Polícia Civil informou que foi decretado o sequestro de bens, como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações, e o bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões. Também foi determinada a entrega de passaporte e a suspensão do porte e registro de armas de fogo.

Como mostrou a coluna, a operação envolveu cerca de 170 policiais. Deolane foi presa em Boa Viagem, bairro nobre da capital pernambucana. A influenciadora mora em São Paulo, mas estava passando uma temporada com a família em Pernambuco.