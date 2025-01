Deolane Bezerra diz que foi avisada que seria presa em operação contra bets

Deolane Bezerra se manifestou sobre sua detenção em setembro de 2024, que ocorreu durante uma operação voltada para desmantelar uma suposta quadrilha envolvida em lavagem de dinheiro e jogos ilegais no Brasil. Em uma transmissão ao vivo, ela apresentou documentos que, segundo suas alegações, demonstram sua inocência, ressaltando que a investigação ainda está em andamento e não foi encerrada. Além disso, a influenciadora contou que foi avisada sobre a ação policial.

“Chegou informação para mim que teria operação à 0h23. ‘Deolane vai ter operação, se esconde’. Invadiram minha casa às 4h, me prenderam na frente da minha filha. O que acontece que só a Deolane foi presa? Eu achei que ia chegar na delegacia e teria uma fila de influenciadores”, falou.

Durante a live, Bezerra expressou seu descontentamento com a forma como foi “ridicularizada” publicamente e reafirmou sua confiança no sistema judiciário. Ela também abordou a compra de uma Lamborghini Urus, que custa cerca de R$ 3 milhões, defendendo que todas as suas transações financeiras foram corretamente declaradas às autoridades competentes. “Como não posso comprar um carro de R$ 3 milhões se eu declarei R$ 33 milhões só em uma das minhas empresas?”, questionou.

WhatsApp

A prisão de Deolane e de sua mãe, Solange Alves, ocorreu no contexto da operação Integration, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro e à exploração de jogos ilegais. A investigação, que teve início em 2022, sugere que Deolane teria estabelecido uma casa de apostas como parte de suas atividades ilícitas. A defesa de Deolane e de sua mãe nega qualquer irregularidade nas ações delas e reafirma a confiança na Justiça. A situação gerou grande repercussão nas redes sociais, onde a influenciadora tem um número significativo de seguidores.

*Reportagem produzida com auxílio de IA