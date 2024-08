Deolane Bezerra e Antonia Fontenelle trocam farpas na web; assista

O fim de semana pegou fogo nas redes sociais entre Deolane Bezerra e Antonia Fontenelle. A advogada e a influencer esquentaram a web ao trocarem farpas e acusações sobre o valor do patrimônio e desvio de dinheiro de campanha eleitoral.

O auê todo começou quando a youtuber resolveu alfinetar a ex-participante de A Fazenda: “Essa mulher comprou uma mansão de R$ 5 milhões, comprou uma mansão de R$ 12 milhões, uns carros que, juntando tudo, dá R$ 40 milhões. Ela fez uma postagem, sentada em frente a casa e falou ‘não é ostentação, é superação’. A pergunta que não quer calar: superação de quê?”, questionou.

E seguiu com a provocação: “Eu nunca vi, nunca li uma linha que esteja escrito assim ‘advogada Deolane defendeu o cliente x, do processo assado e ganhou ou perdeu’. Nunca na minha vida li algo desse tipo. Eu paro para me perguntar: ‘Não é ostentação, é superação’. Superação de quê? O que essa mulher faz?”, quis saber, antes de opinar:

“[Fala] ‘ah, eu sou advogada’. Advogada de quem? Quando teve algum processo? Cadê no JusBrasil? Eu mandei buscar, pra não ficarem comentando aqui. Não tem nada. O que se vê de Deolane é fazendo algazarra junto com aquele Carlinhos Maia ou então brincando de ‘estou dando pra Fiuk’ ou então no baile de favela com o colar do traficante.E aí eu me pergunto: e se fosse eu com uma TV de tela, numa geladeira, fazendo jogo do tigrinho, que é crime”, afirmou.

“Que seja um coração mais nobre”, diz Antonia Fontenelle sobre Faustão

“Ter carro popular não é ter dignidade”, diz Antonia Fontenelle

Após a morte do ex-global, Fontenelle travou uma batalha na Justiça contra as filhas do artista pela herança

Antônia Fontenelle ficou conhecida nacionalmente ao se relacionar com o ator e diretor Marcos Paulo

Assim que soube das falas de Antonia Fontenelle, Deolane resolveu responder: “Ai, meu Jesus amado. O cão quando não tem quem mandar para minha vida, manda a Fontenelle. Agora ela tá querendo saber de onde vem o meu dinheiro. O meu tá todo declarado, mulher, e o teu, do fundo partidário das últimas eleições, como é que tá? E a luta pela herança do falecido. Aqui não, hein? Cadê a luta pelo dinheiro que não é teu, que tu nunca trabalhou para conquistar?”, disparou.

A advogada ainda continuou com sua sabatina: “Já fez alguma faculdade? Tem alguma profissão? Vende algum produto? É só na internet caçando assunto. Aí, agora vai se candidatar de novo, quer uns votos em cima da bestona aqui. Ah, mulher, procure o que fazer, tonhona. Vai cuidar do teu filho, vai cuidar da tua vida. Vai trabalhar, sai da internet que tu ganha mais. A internet é pra quem tem competência, não é pra tonhona igual tu, não”, disse.

Assista ao vídeo da treta A téplica de Antonia Fontenelle E quem pensa que parou por aí, engana-se: a youtuber voltou a gravar vídeos para rebater Deolane Bezerra: “Deolane, queridinha, não toca no nome do meu marido porque ele já faleceu. Assim como eu acho que não tenho direito de ficar falando do teu marido. O meu marido não se jogou de lugar nenhum com medo de mim, não. Infelizmente, meu marido faceleu de câncer. Mas não vamos falar dos mortos, correto??”, comentou, nos stories do Instagram, na madrugada deste domingo (11/8).

Na sequência, ela resolveu responder aos questionamentos da ex-peoa: “Sim, querida, eu tenho uma faculdade de artes cênicas, exerço ela e sustentei meus filhos fazendo teatro, aos trancos e barrancos, exercendo a minha arte, fruto de muito estudo”, garantiu, antes de completar:

“E você, se sustenta como? Não é advogando, podemos apostar. Eu não sustentei meus filhos fazendo jogo do tigrinho não, ganhando em cima da derrota alheia, da desgraça alheia. Quanto mais seus seguidores perdes, mais tu ganha. Tem certeza quetu quer falar sobre isso comigo? Se tu tivesse num país sério, já estaria presa”, detonou.

Logo depois, Antonia Fontenelle se manifestou sobre umapossível candidatura: “Não estou canditata a nada. Você é uma desqualificada, uma ignorante, uma mulher ralé, que leva uma vida de mentira, ostenta uma vida que não tem pra enganar as pessoas. Parte do dinheiro que tu ganha a gente sabe de onde vem: jogo do tigrinho. A gente sabe como funciona, quanto mais seus seguidores perdem, mais tu ganha. Isso é crime, tá?”, apontou.

E ainda foi além: “Você insinuou que eu peguei dinheiro de fundo eleitoral. Quero que você prove. Se eu te metesse um proceso, você ia se f*der. E as contas são abertas, mas você não sabe disso porque é uma ignorante, faz tudo errado e não sabe como se trabalha honestamente”, criticou.

Em seguida, ela mandou um recado direto para a advogada: “Então, assim, te manca. Não vou mais perder meu tempo com você porque eu respiro em dólar e é fruto do meu trabalho. Não é enganando ninguém, não é passando a perna em ninguém. Vocês ficam passando a perna nos carentes de heróis”, pontuou.

No fim da filmagem, ela decretou: “Não se mete comigo, aqui não. Não me vem com negócio de dizer que é mentira, que é choradeira, e quer prova. Está tudo aqui comigo, os recibos do Tamboré 1 que tu queria. Pra morar no Tamboré tem que ter bala na agulha. Passou a perna no homem. Cheio de áudio aqui [falando] ‘o, meu amor, obrigada. O pix já bateu, obrigada por pagar meu aluguel’. Tenha vergonha nesa sua cara. Vergonha, isso é o que você é. E, infelizmente, ainda tem gente que acredita no que tu fala. Vergonha alheia”, encerrou.