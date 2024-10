Deolane Bezerra pede ao STF para não depor na CPI sobre manipulação de jogos de futebol

A influenciadora Deolane Bezerra solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que não seja obrigada a comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a manipulação de jogos de futebol. O pedido, que tramita em segredo de Justiça, está sob a relatoria do ministro André Mendonça. A convocação de Deolane está relacionada à sua prisão, que ocorreu em meio a investigações sobre uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, que atua no Senado desde abril, tem como objetivo investigar denúncias sobre a manipulação de resultados no futebol brasileiro.

Além de Deolane, outros nomes foram convocados para depor, incluindo Darwin Henrique da Silva Filho, que é o CEO da empresa Esportes da Sorte, e Bruno Tolentino, tio do jogador Lucas Paquetá. Darwin Henrique também foi preso durante a Operação Integration, a mesma que resultou na detenção de Deolane. Ele é suspeito de estar envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro, o que levanta questões sobre a integridade das apostas esportivas no país.

A CPI busca esclarecer a extensão das manipulações e o impacto delas no cenário esportivo nacional. As investigações em curso têm gerado grande repercussão na mídia e entre os torcedores, que se mostram preocupados com a possibilidade de que a corrupção esteja afetando a legitimidade dos jogos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias