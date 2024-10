Que Deolane Bezerra não leva desaforo para casa, todo mundo já sabe. E mais uma vez a influenciadora resolveu usar as redes sociais para se posicionar, após ser citada novamente por um entrevistado da apresentadora Blogueirinha, na noite de segunda-feira (14/10).

Tudo começou quando João Vicente de Castro resolveu falar de Fiuk e, no meio de tudo, acabou citando a ex-participante de A Fazenda, com quem o cantor teve um affair recentemente.

“Quando eu conheci Fiuk, ele era uma estrela de Hollywood. Ele andava com segurança, num carro deste tamanho, protagonista de Malhação, gato pra cacete, pegando todo mundo… Era uma loucura. Hoje não. Hoje ele está namorando a Deolane, né? Deve estar bom”, afirmou o ator.

Em seguida, Blogueirinha completou: “Deve estar cheio de segurança. Deve continuar a mesma coisa, mas por outros motivos”, avaliou.

11 imagens Fechar modal. 1 de 11 Print de Deolane Bezerra detonando a apresentadora Blogueirinha Instagram/Reprodução 2 de 11 Print de Deolane expondo mensagem de seguidora sobre Blogueirinha Instagram/Reprodução 3 de 11 Deolane detona Bogueirinha após ser citada por João Vicente de Castro Instagram/Reprodução 4 de 11 Blogueirinha e Álvaro debocham da prisão de Deolane Bezerra Instagram/Reprodução 5 de 11 Alvaro e Blogueirinha posaram juntos e sorridentes Instagram/Reprodução 6 de 11 Alvaro e Blogueirinha são clicados nos bastidores do programa Instagram/Reprodução 7 de 11 Deolane Bezerra manda beijo para as pessoas que “atentava” na prisão Instagram/Reprodução 8 de 11 Não é notícia repetida! Carro de Deolane Bezerra é apreendido em SP Instagram/Reprodução 9 de 11 Deolane Bezerra Genival Paparazzi/Agnews 10 de 11 Deolane Bezerra foi presa no dia 4 de setembro Genival Paparazzi/Agnews 11 de 11 Site de apostas sonegou e lavou milhões de reais Reprodução/Internet

Após a repercussão do caso, Deolane Bezerra resolveu se manifestar nos stories do Instagram: “Primeiramente, gostaria de falar que não te suporto. Segundo, não vou ao seu programa. ACho um b*sta. E, terceiro, aproveita meu hype que você tá precisando. Suas maldades não estão colando mais. Quarta e última… Avisa pro seu convidado que o que ele quer, tá mole”, disparou, mostrando o print de mensagens enviadas por Blogueirinha lhe convidados para seu programa.

Em outra postagem, a advogada ainda expôs a resposta de uma seguidora sobre um contato que teve com a apresentadora: “Uma vez encontrei ela num show da (Deolane apagou o nome da artista) e fui oferecer o meu trabalho de unhas. Encostei no ombro dela com um toque e, no meio de todo mundo, ela mandou eu não tocar nela porque ela tinha nojo de hétero. Só para me deixar constrangida”, reclamou, antes de completar:

“E fiquei mesmo, todos ao redor dela [ficaram] debochando de mim. Eu estava ali na tentativa de conseguir um sim para divulgar meu trabalho e ela me humilhou na oportunidade que teve”, desabafou.

Veja a entrevista completa

Blogueirinha e Álvaro debocham da prisão de Deolane

E essa não foi a primeira vez que Deolane foi assunto no programa. No mês passado, o influenciador Alvaro e Blogueirinha debocharam da prisão da advogada e caíram na risada ao comentar o caso.

Ao ser questionado sobre o que achava do que estava acontecendo com a ex-Fazenda, o rapaz disse, segurando o riso: “Eu acho uma injustiça com a nossa doutora (risos)”.

Em seguida, Blogueirinha quis saber se o influenciador foi para a porta do presídio protestar pela liberdade de Deolane Bezerra. Ainda em tom de brincadeira, ele respondeu:

“Mandei algumas pessoas da minha família. Eu não podia, senão não estaria aqui hoje, mas eu mandei alguns representantes (risos). Se vocês olharem direitinho, tem meu irmão de 4 anos com um cartaz ‘lili [liberdade] pra doutora’”, apontou.

E o assunto não parou por aí e Alvaro falou sobre as bolsinhas para proteger a tornozeleira eletrônica: “E você viu que estão fazendo agora o negócio [para cobrir o equipamento] com a inicial dela, saiu nas páginas de fofoca, juro. Será que vai virar tendência?”, zoou ele.

E Blogueirinha rebateu: “Eu pensei que ela fosse comprar uma da Gucci”. O rapaz se adirou com essa possibilidade: “Tem da Gucci? Para”, afirmou.

No fim do tema, a apresentadora ainda fez um convite: “Ah, vão fazer pra Deo. Com certeza vão fazer. Inclusive, doutora Deolane está superconvidada pra vir no De Frente assim que você puder sair de casa (risos). Queremos a primeira criminosa. Assim que ela for julgada, obviamente, quero que ela venha aqui e explicar pra gente essa situação”, declarou.