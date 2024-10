Deolane é liberada de prestar depoimento em CPI da Manipulação de Jogos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Deolane Bezerra, 36, foi dispensada da obrigatoriedade de prestar depoimento nesta terça-feira (29) na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas.

A decisão partiu do ministro André Mendonça, 51, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o jornal Extra, ele atendeu ao habeas corpus apresentado na sexta-feira (25) pela defesa de Deolane, por entender que investigados não podem ser obrigados a depor em CPIs e a gerarem, dessa forma, provas contra si mesmos.

A convocação da influencer para depor viera do senador Eduardo Girão (Novo-CE). Na visão dele, a presença de Deolane na CPI poderia ajudar a “desvendar possíveis implicações de facções criminosas com as empresas que atuam no mercado de jogos de apostas online.”

Deolane é investigada por suposto envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro de jogos ilegais. Ela chegou a ser presa preventivamente em Recife no mês de setembro, mas acabou liberada para cumprir prisão domiciliar.

Leia Também: Defesa de Deolane recorre ao STF para barrar depoimento na CPI