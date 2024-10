Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa doa brinquedos para o Dia das Crianças

Durante um mês, os servidores do departamento foram instigados a doar brinquedos para a instituição escolhida. Além dos brinquedos, todos saborearam um lanche completo como parte do pacote de doações.

“Acho que a gente tem esta obrigação com o bairro onde o departamento está inserido. Essa ação demonstra que para além do enfrentamento à criminalidade a Polícia Civil prega o bem e a paz”, pondera a delegada Andréa Ribeiro, lembrando que essa aproximação com a comunidade revela uma imagem mais humanizada e solidária de toda a instituição. A criançada, em festa, agradece.