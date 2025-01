Departamento de Justiça dos EUA demite advogados que investigaram Trump

Na última segunda-feira (27), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomou a decisão de demitir mais de dez advogados do Departamento de Justiça que estavam envolvidos em investigações conduzidas pelo procurador especial Jack Smith. A administração alegou que não confia na capacidade desses profissionais para atender às prioridades do governo. Essa ação pode infringir normas que garantem a proteção de servidores públicos de carreira.

O procurador Jack Smith estava à frente de processos que visavam a condenação de Trump por suas tentativas de reverter o resultado das eleições de 2020, além de sua posse indevida de documentos confidenciais da Presidência. Antes da posse de Trump, Smith apresentou um relatório no qual indicava que havia evidências suficientes para justificar uma condenação, embora o Departamento de Justiça tenha uma prática de não investigar presidentes em exercício.

Trump, por sua vez, refuta as alegações de que tentou alterar o resultado das eleições e de que teria incitado a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. A demissão dos advogados levanta questões sobre a integridade do processo judicial e a possibilidade de interferência política nas investigações em curso. A situação se complica ainda mais com a possibilidade de que essas demissões possam ser vistas como uma tentativa de obstruir a justiça.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira