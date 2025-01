Depois apoiar Neto em 2022, prefeito de Santa Cruz Cabrália celebra “parceria” com Jerônimo

O prefeito de Santa Cruz Cabrália, Girlei Lima (PDT), celebrou a parceria firmada com o governador Jerônimo Rodrigues para levar mais desenvolvimento ao município do extremo Sul do Estado. “Estou aqui na presença de nosso governador, todos os secretários, vereadores, e dizendo o seguinte: a parceria de Cabrália, Terra-Mãe do Brasil, com o Governo do Estado está mais que firmada. Vim cá governador, com a perspectiva de levar alguma coisa para Cabrália, mas retorno com a satisfação lá em cima. Foi muito mais do que eu imaginava e muito mais está por vir”, comemorou o prefeito.

Girlei e Jerônimo se reuniram nesta quinta-feira (30), no Centro de Operações e Inteligência (COI), em Salvador, onde discutiram ações nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e segurança pública. Durante o encontro, o governador anunciou a entrega de novos veículos para reforçar diversos serviços municipais.

“Pode ter certeza que tanto nós, do governo municipal, como do governo estadual, estaremos de mãos dadas para lutar, para que você, cidadão cabraliense, tenha mais dignidade, respeito e amor. Esse foi o compromisso que nós fizemos na campanha, e estamos firmando agora com a parceria do homem, com o nosso governador”, garantiu Girlei.

Fotos: Feijão Almeida/GOVBA