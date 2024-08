Depois de Boninho, ex-BBB Kerline faz súplica a Elon Musk

Após Boninho mandar um recado para Elon Musk, agora foi a vez da ex-BBB Kerline Cardoso fazer uma súplica ao fundador do X, antigo Twitter. As manifestações vieram após a notícia de que o microblog está prestes a sair do ar no Brasil, causando um alvoroço total.

“Olá @elonmusk, meu nome é Ker ou, se preferir, pobre Ker. Sou do Brasil! X é muito importante para nós brasileiros, principalmente em tempos de BBB. Adoro ficar em casa e ver as pessoas brigando por divas pop. Não tirem essa felicidade da gente”, pediu a influenciadora.

Hello, @elonmusk, my name is Ker or, if you prefer, poor Ker. I’m from Brazil! X is very important to us Brazilians, especially in times of BBB. I love staying at home and watching people fight over pop divas. Don’t take this happiness away from us.

— Kerline (@Kerline) August 30, 2024

Na última quinta-feira (29/8), Boninho disse que poderia ajudar Elon. “Elon Musk, vamos falar sobre X no Brasil, talvez eu possa te ajudar”, escreveu o diretor do Big Brother Brasil e do Estrela da Casa.

Kerline Cardoso

Kerline participou do BBB 21

E de A Fazenda 14

Kerline

Kerline

No mesmo dia, a socialite Narcisa Tamborindeguy brincou dando a entender que poderia comprar a plataforma. “Quanto custa o Twitter?”, quis saber.

Fechamento do X Elon Musk anunciou que fecharia as atividades do X no Brasil no último dia 17. O empresário esclareceu que atribuiu a decisão foi motivada por ações de Alexandre de Moraes, que exigiu que alguns conteúdos fossem deletados e bloqueados, de perfis indicados pelo ministro, que atentam contra a democracia.

O decreto de Moraes ainda prevê multa, caso a exigência não seja cumprida. Musk esperava evitar estas multas e pressões sobre seus representantes no país. Com o impasse, o X/Twitter pode ser realmente bloqueado. Eita!