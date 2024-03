Depois de cobranças à Saúde, Lula se reúne com Nísia nesta 3ª

Em reunião ministerial na 2ª feira (18.mar), ministra se emocionou e disse enfrentar “fogo amigo”

A reunião entre Nísia (esq.) e Lula (dir.) está marcada para às 16h, no Palácio do Planalto Sérgio Lima/Poder360 – 20.mar.2023

19.mar.2024 (terça-feira)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, se reunirão nesta 3ª feira (19.mar.2024), no Palácio do Planalto. O encontro será realizado 1 dia depois da reunião ministerial em que o chefe do Executivo fez cobranças em relação à campanha de vacinação contra a dengue.

Na reunião de 2ª feira (18.mar), Nísia se emocionou ao discusar sobre as ações de enfrentamento à dengue no país. Também relatou enfrentar “fogo amigo” no comando do ministério.

Emoção, Israel, e guerra nas redes: a reunião ministerial de Lula Na avaliação do presidente, a campanha vacinal está sendo mal executada por passar a impressão de que as vacinas poderiam resolver o problema.

Outra cobrança feita por Lula foi em relação ao cenário de crise em hospitais federais do Rio de Janeiro (leia mais abaixo). Em resposta, o Ministério da Saúde demitiu na 2ª feira (18.mar) o diretor do DGH (Departamento de Gestão Hospitalar), Alexandre Telles.

Segundo a Saúde, a decisão resulta da “necessidade de transformação na gestão do DGH”. Telles foi substituído por Maria Aparecida Braga. Ela é superintendente do ministério no Rio de Janeiro e acumulará as 2 funções.

O ministério já havia anunciado, também na 2ª feira (18.mar), a criação de um comitê gestor para administrar 6 hospitais federais na capital fluminense.

São eles:

Hospital Federal do Andaraí; Hospital Federal de Bonsucesso; Hospital Federal Cardoso Fontes: Hospital Federal de Ipanema; Hospital Federal da Lagoa, e; Hospital Federal dos Servidores do Estado. O comitê vai ser dirigido pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Além de representantes do DHG, a administração terá assessorias, coordenações e secretarias do Ministério da Saúde.

Com a medida, que não é considerada uma intervenção pelo ministério, as unidades perdem a autonomia de sua gestão, que fica centralizada no DGH. O órgão vai atuar por, pelo menos, 1 mês na administração dos hospitais.

A reunião com Nísia está marcada para às 16h desta 3ª feira (19.mar). Antes, o presidente tem uma reunião marcada com o ministro da Educação, Camilo Santana, e com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

CRISE NOS HOSPITAIS FEDERAIS DO RJ O órgão comandado por Nísia Trindade tem sido alvo de críticas pela situação nas 6 unidades hospitalares no Rio de Janeiro sob responsabilidade federal. Em 2023, o ministério indicou, em relatório obtido pelo “Fantástico”, da TV Globo, que quase 20% da capacidade total das unidades estava fechada.

Segundo a reportagem, os prédios, que são referência no tratamento de alta complexidade, como câncer, e realização de transplantes, tem salas trancadas, equipamentos inutilizados, materiais vencidos e falta de manutenção básica de segurança.

Além disso, de acordo com o “Fantástico”, 18.000 pacientes aguardam atendimento nos hospitais. O orçamento destinado às unidades, neste ano, foi de cerca de R$ 862 milhões.

A gestão dos hospitais federais estava a cargo de Alexandre Telles desde fevereiro de 2023, quando foi nomeado por Lula. À época, a decisão foi ironizada pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD).

Paes, que é aliado do petista, criticou a qualificação técnica de Telles, que, antes, era presidente do Sindicato dos Médicos do Rio.

O Poder360 entrou em contato com o Ministério da Saúde para obter a íntegra do relatório citado pela TV Globo. Entretanto, não obteve resposta até a publicação desta reportagem.