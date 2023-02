Depois de dois anos, Léo Santana volta para Barra com o Pipoco nesta terça (14)

O tradicional arrastão sem cordas batizado de Pipoco, puxado por Léo Santana, acontece nesta terça-feira (14), a partir das 18h, no Circuito Orlando Tapajós, que vai do Clube Espanhol, em Ondina, até o Farol da Barra. Este será mais um evento de pré-carnaval que marca o retorno da folia em Salvador após a pandemia de covid-19.

A alegria pelo momento é tanta que se mistura com a ansiedade. “Estou muito ansioso e feliz em poder voltar a sentir a energia do folião do Carnaval de Salvador. Tenho certeza que será um reencontro especial e mágico, ainda mais depois de dois anos afastado da avenida”, afirma o cantor.

Para este ano, o cantor tem a canção Zona de Perigo como aposta para o título de música do Carnaval. Disputa que o CORREIO também está comandando [vote aqui]. “Ter a expectativa desse retorno e carinho do público, ainda mais com a música do Carnaval, só mostra que estamos no caminho certo. O Carnaval com a Zona de Perigo será ainda mais especial”, garantiu o cantor.

Programação pré-carnaval

A folia pré-carnavalesca de Salvador não para no Pipoco. Na quarta-feira (15), os bloquinhos e fanfarras continuarão a animar os foliões do Circuito Sérgio Bezerra, trecho entre o Farol da Barra e o Morro do Cristo.

Na quinta-feira (16), às 16h, as chaves da cidade serão entregues ao Rei Momo, no Farol da Barra, e estará, oficialmente, aberto o maior festejo popular do planeta.



