Depois de PCdoB indicar Fabrício, PT formaliza nome de Rangel para TCM

19 de dezembro de 2023

Depois de o PCdoB indicar na manhã desta terça-feira (19) o nome do deputado estadual Fabrício Falcão para a vaga do Tribunal de Contas dos Munícipios (TCM) o PT também tomou a mesma iniciativa indicando o nome do deputado estadual Paulo Rangel como candidato a mesma vaga.

Segundo o PT, a indicação de Rangel se deu por conta da sua “experiência técnica e política, capacidade de articulação, reconhecida idoneidade moral e pela boa relação que possui com os parlamentares”. Segundo a sigla, a candidatura do deputado Paulo também foi referendada, por unanimidade, pela bancada do PT na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), na última terça-feira, 12.

Presidente do PT Bahia, Éden Valadares destacou as qualidades que credenciam Paulo para a vaga do TCM. “Com todo respeito aos demais pretendentes, que são legítimos também, entendemos que a indicação de Rangel atende as exigências formais para a vaga, mas não somente, engrandece a disputa pelo seu conhecimento técnico, experiência política, sua firmeza de caráter e seu ótimo trânsito entre os colegas deputados”.

O dirigente partidário acrescentou ainda que a escolha do PT pelo nome do deputado estadual já foi informada ao governador Jerônimo Rodrigues e ao conjunto dos partidos da base. “Apresentamos formalmente o nome de Rangel para o governador Jerônimo, a Federação, os partidos aliados e o conjunto da Casa. Vamos trabalhar firmemente para conseguir assinaturas, apoios e construir uma indicação com muita força e humildade”, afirmou Éden.

