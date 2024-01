Depois de recorde, governo estima queda no saldo da balança em 2024

A expectativa é de atingir superavit de US$ 94,4 bilhões no fim deste ano, retração de 4,5% ante 2023

O vice-presidente Geraldo Alckmin (foto) é titular do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Sérgio Lima/Poder360 – 11.nov.2023

Houldine Nascimento 5.jan.2024 (sexta-feira) – 16h39



O Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) projeta que haverá queda de 4,5% no superavit da balança comercial em 2024. Com isso, o saldo positivo seria de US$ 94,4 bilhões ante o recorde de US$ 98,8 bilhões em 2023.

Os dados foram disponibilizados nesta 6ª feira (5.jan.2024). Eis a íntegra da apresentação (PDF – 4 MB).

O vice-presidente e titular do Mdic, Geraldo Alckmin, disse que há “expectativa de um novo recorde nas exportações” em 2024. Pela projeção do ministério, o crescimento estimado é de 2,5%. Assim, os valores totalizariam US$ 348,2 bilhões –em 2023, somaram US$ 339,7 bilhões.

Segundo Alckmin, aproximadamente 28.500 empresas brasileiras venderam produtos para o exterior, o que representou um recorde. “Nós queremos mais empresas exportando”, disse.

Já as importações devem subir 5,4% no fim do ano. A previsão é de que some US$ 253,8 bilhões –em 2023, totalizaram US$ 240,8 bilhões.