Depois de submarino da Marinha, Janja batiza avião da Azul

Evellyn Paola 26.abr.2024 (sexta-feira) – 19h11



A primeira-dama Janja Lula da Silva batizou nesta 6ª feira (26.abr.2024) o avião da Embraer entregue à Azul. Além de Janja, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), também participaram do momento.

O ato foi feito com uma garrafa de espumante. Diferentemente do batismo do submarino da Marinha Tonelero em março, também feito por Janja, a garrafa não foi quebrada. O líquido foi jogado no avião. Depois, a primeira-dama fez um sinal da cruz.

O evento foi realizado em fábrica da Embraer em São José dos Campos (SP).

Eis a lista de autoridades presentes:

John Rodgerson, CEO da Azul; Francisco Gomes Neto, presidente da Embraer; Fabiano Silva dos Santos, presidentes dos Correios; Marcelo Freixo, presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo); Brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno, comandante da Aeronáutica; Fernando Haddad, ministro da Fazenda; Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos; Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário; Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia; e Camilo Santana, ministro da Educação; Alencar Santana (PT-SP), deputado federal e vice-líder do governo; e Reginaldo Lopes (PT-MG), deputado federal. Este post foi escrito pela estagiária de jornalismo Evellyn Paola sob a supervisão da editora-assistente Isadora Albernaz.