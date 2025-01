Depois de ter apoiado ACM Neto, prefeito de Brejões se reúne com Jerônimo e afirma parceria: “vamos seguir juntos”

Tratamento Fora do Domicílio (TFD), equipamentos hospitalares, um kit odontológico e um trator para apoiar a agricultura familiar. As medidas visam fortalecer a infraestrutura local, principalmente no enfrentamento das consequências das chuvas intensas que colocaram Brejões em situação de emergência, já reconhecida pela Defesa Civil do Estado.

“O governador é uma pessoa muito sensata. A gente já tinha dialogado até antes mesmo do pleito eleitoral. Vamos seguir juntos, firmes, por uma Bahia melhor, uma Brejões melhor para o nosso povo”, destacou Rick de João Lulu após a reunião. Durante o encontro, o município de Brejões foi contemplado com dois ônibus escolares, duas ambulâncias, um veículo para

Neste sábado (25), o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, deu continuidade às reuniões com prefeitos baianos, recebendo o prefeito de Brejões, Rick de João Lulu (Avante). Acompanhado por secretários e vereadores do município, Rick, que apoiou ACM Neto nas eleições de 2022, aproveitou o encontro para formalizar apoio político ao governador e discutir demandas municipais.

“Esses veículos e equipamentos já vão auxiliar o trabalho da saúde no município, principalmente neste momento de situação de calamidade por conta das fortes chuvas. Também tratamos de questões de infraestrutura, como abastecimento de água, segurança pública, estradas, mercado municipal e esportes. Saímos daqui com um plano de operação para este e os próximos quatro anos”, afirmou Jerônimo Rodrigues.

O município de Brejões já recebeu mais de R$ 53 milhões em investimentos do Governo do Estado nos últimos dois anos. As obras abrangem áreas como educação, infraestrutura esportiva, mobilidade urbana, segurança pública e saneamento básico. Entre os destaques, estão a ampliação e modernização do Colégio Estadual do Campo de Tempo Integral da Terra do Café, inaugurado em setembro de 2024, e o novo Pelotão da Polícia Militar, que tem conclusão prevista para fevereiro deste ano.

Outra pauta importante discutida na reunião foi o enfrentamento aos danos causados pelas chuvas intensas que afetaram o município. Além de ações de reconstrução, foram tratados os detalhes da doação de donativos para as famílias atingidas.

O governador reafirmou o compromisso com Brejões e ressaltou a importância da parceria com a gestão municipal. “Estamos aqui para construir juntos soluções que melhorem a qualidade de vida da população, especialmente em momentos de dificuldade como este”, concluiu Jerônimo Rodrigues.