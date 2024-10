Deputada da base de Jerônimo, Cláudia Oliveira reclama de voos regionais: “Preço de passagem pra Paris”

Integrante da bancada do governador Jerônimo Rodrigues (PT) na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), a deputada Cláudia Oliveira (PSD) se queixou sobre a falta de voos regionais na Bahia, em especial no trecho Porto Seguro-Salvador. O município do extremo sul baiano é reduto político da parlamentar.

Oliveira aproveitou uma publicação em que o governador celebrava o voo inaugural entre Salvador e Paris, capital francesa. Na publicação, a deputada, que já foi prefeita de Porto Seguro, disse ser necessário melhorar a malha aérea no Estado e indicou que saindo da cidade para a capital baiana é preciso realizar conexões em São Paulo ou em Brasília. Por fim, ironizou: “E o preço é de passagem para Paris”.

No final do ano passado o Bahia Notícias mostrou que a oferta de voos diretos entre Porto Seguro e Salvador foi reduzida. Antes, o roteiro contava com dois horários diários partindo de cada destino, mas foram reduzidos a um horário, três vezes na semana: às terças, quintas e domingos.

A redução na oferta de voos vem após uma sequência de anúncios da Azul, companhia aérea responsável pela cobertura do trecho, em parceria com as secretarias de turismo de Salvador e Porto Seguro, respectivamente, para o aumento da malha aérea de ambos os aeroportos.

À época, a reportagem simulou um voo de ida, saindo de Salvador para o paraíso litorâneo, com uma conexão em Belo Horizonte, que chegava a durar mais de 8h. Mesmo para quem conseguisse viajar no meio da semana, os valores também assustavam: a depender do dia, você poderia desembolsar, por trecho, até R$ 3.080 para sair da capital e chegar à cidade do Extremo Sul.