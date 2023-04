Deputada de Mato Grosso assume a vice-presidência do PL Mulher

Nesta terça-feira, 11, a presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, convidou a deputada federal Amália Barros (PL-MT) para assumir o cargo de 1ª vice-presidente nacional do PL Mulher. De acordo com Michelle, a missão do braço interno da legenda é aumentar a participação feminina na política. “Acredito que uma mulher não entra na política por poder, mas sim por uma causa. E a deputada Amália Barros é a prova viva disso”, afirmou a presidente. A parlamentar disse estar honrada com o convite. “Que mais mulheres juntem-se a nós nesse universo político. Não queremos ser apenas um número para completar a cota. O nosso convite é formar um exercito de mulheres guerreiras que realmente façam a diferença”, diz a deputada de Mato Grosso.

