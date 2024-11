Deputada federal do PT afirma estar sendo ameaçada de morte há quase um mês

Conforme a deputada, foram encaminhadas cópias das mensagens recebidas à Polícia Legislativa do Congresso, ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal. “Essa violência não me atinge sozinha; ela abala a paz dos que estão do meu lado, daqueles que me amam, meus amigos e familiares”, afirmou a deputada que ainda lamentou: “Essa violência política é cruel, insuportável — e me adoece”.

Esta não é a primeira vez que Dartora é ameaçada de morte. Em 2020, quando se elegeu vereadora, foi alvo de racismo nas redes sociais. Em 2022, recebeu ameaças de morte investigadas pela PF, que chegou a rastrear o local de onde veio a ameaça, mas não identificou o autor, segundo a própria deputada.