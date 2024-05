Deputada quer conceder título de cidadão brasileiro a Elon Musk

Justin Sullivan/Getty Images

1 de 1 Foto colorida de Elon Musk – Metrópoles – Foto: Justin Sullivan/Getty ImagesUma deputada do União Brasil, partido que possui ministérios no governo Lula, protocolou na Câmara um projeto para conceder o título honorário de “cidadão brasileiro” ao empresário sul-africano Elon Musk.

A iniciativa foi da deputada federal Dayany Bittencourt (União-CE), que ganhou notoriedade nacional recentemente após denunciar ter encontrado câmeras escondidas no flat onde morava em Brasília.

Dayany defende que o bilionário merece o título em razão de suas “recentes ações em benefício da população brasileira em diversas esferas”, incluindo “a melhoria da democracia” e a “promoção da liberdade de expressão”.

Nos últimos meses, Musk abriu um front de batalha contra o ministro do STF Alexandre de Moraes, alegando que as ordens do magistrado pedindo a suspensão de perfis no “X”, rede comandada pelo empresário, seriam ilegais.

No projeto, a deputada lembra ainda das doações feitas por Musk ao Rio Grande do Sul. Ele doou mil terminais da rede Starlink, que fornece internet via satélite, para as equipes de busca no estado sulista.

“A presente proposição visa conferir ao Sr. Elon Reeve Musk o título de cidadão honorário da República Federativa do Brasil em reconhecimento às suas recentes ações em benefício da população brasileira em diversas esferas, incluindo a melhoria da democracia, a promoção da liberdade de expressão, bem como suas contribuições sociais e humanitárias, exemplificado pelo envio de auxílio à população do Rio Grande do Sul após a histórica enchente”, justifica a deputada.

