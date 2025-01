Deputada quer homenagem a Eunice Paiva, personagem de Fernanda Torres

A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) apresentou um projeto de lei (PL) para incluir o nome de Eunice Paiva no Livro dos Heróis e das Heroínas da Pátria. Eunice é um dos símbolos da luta contra a ditadura militar ao buscar informações sobre o paradeiro do marido, o deputado Rubens Paiva, após ele ser preso pelo Departamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI).

A busca de Eunice Paiva foi retratada no filme “Ainda Estou Aqui“, baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva. No longa, ela foi interpretada por Fernanda Torres, personagem que rendeu um Globo de Ouro à atriz.

Fernanda Torres conquistou a premiação na categoria de Melhor Atriz de Drama, pela atuação em “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles. A atriz ainda está entre os nomes cotados a receber uma indicação para o prêmio de Melhor Atriz do Oscar, que representa a indústria do cinema norte-americano.

Eunice de Paiva Material cedido ao Metrópoles
Eunice Paiva Reprodução/ Instagram
Eunice e Rubens Paiva Reprodução
Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro de melhor atriz em drama Jeff Kravitz/FilmMagic
Fernanda Torres vence o Globo de Ouro de Melhor Atriz Jeff Kravitz/FilmMagic

Eunice Paiva

Maria Lucrécia Eunice Facciolla Paiva nasceu em 7 de novembro de 1929, em São Paulo. Ela morreu em 13 de dezembro de 2018, também na capital paulista. Ela foi um dos principais símbolos de combate à ditadura militar no Brasil. Ela, inclusive, chegou a ser presa pelo regime durante 12 dias.

Depois de ser liberada, Eunice entrou em uma luta para encontrar informações sobre o paradeiro do marido. Depois de 25 anos de buscas, ela conseguiu que o Estado brasileiro emitisse o atestado de óbito de Rubens Paiva, desaparecido em 20 de janeiro de 1971

Erika Kokay defende que a inclusão de Eunice Paiva no Livro dos Heróis e das Heroínas da Pátria seria uma “singela homenagem a quem honrou o povo brasileiro com a defesa da dignidade humana e sua inabalável crença nos valores mais sólidos da democracia e na capacidade de resistência ao regime”.

A proposta apresentada pela deputada, no entanto, ainda aguarda deliberação da Câmara dos Deputados.