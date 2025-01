Deputada sugere construção do 1º campus da Uneb em Itaparica em indicação ao governo do estado

A deputada estadual, Fabíola Mansur (PSB), apresentou um Projeto de Indicação (IND) para que o governo do estado construa um campus da Universidade Estadual da Bahia (Uneb) no município de Itaparica, que fica localizado na ilha de mesmo nome. Atualmente na Uneb possui 27 campi ao redor do estado, sendo três na Região Metropolitana de Salvador (RMS), nas cidades de Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari.

No projeto lançado na Assembleia Legislativa (AL-BA) nesta quarta-feira (8), Fabíola justificou que a construção do novo campus em Itaparica irá otimizar o acesso à educação de ensino superior à população da região. Além disso, a deputado argumentou ser necessário a implementação do campus na cidade, visto que a região possui mais de 100 mil habitantes.

“A implementação do campus fomentará o desenvolvimento da região e aumentar as oportunidades voltadas a juventude, para além de gerar oportunidades de acesso ao ensino superior público e gratuito, a educação de qualidade. A implementação do campus para além da disponibilização de mais vagas, certamente a educação de qualidade será disseminada, vez que otimizará o acesso rápido, evitando o deslocamento de educandos por longo período, garantindo-se, outrossim, maior tempo para produção acadêmica”, escreveu a deputada.

LEIA TAMBÉM: