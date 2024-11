Deputado afirma que prefeita de Conquista decidiu enfrentar Justiça mesmo alertada sobre inegibilidade

Segundo colocado nas eleições deste ano em Vitória da Conquista, no Sudoeste, Waldenor Pereira (PT), declarou que a situação da prefeita Sheila Lemos (União) foi alertada sobre as condições de inegibilidade. Apesar de conseguir a maioria dos votos, Lemos está com a eleição sub judice, já foi declarada inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA).

O caso vai a julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sem data ainda definida. Ao Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, Pereira disse nesta quarta-feira (13) que a questão foi amplamente discutida, mas mesmo assim, a adversária teria ignorado as circunstâncias.