Deputado cobra Nísia por 10,9 milhões de vacinas incineradas em 2024

O deputado federal Capitão Alberto Neto (PL-AM) cobrou explicações da ministra da Saúde, Nísia Trindade, pela incineração de 10,9 milhões de vacinas vencidas em 2024, revelada pela coluna. O requerimento de informações foi apresentado à Câmara dos Deputados nesta terça-feira (5/11), um dia após a publicação da reportagem.

No documento, o parlamentar questiona por que as doses não foram aplicadas e quais providências serão adotadas para evitar desperdício de vacinas. Também pede explicações sobre o motivo de os imunizantes terem passado do prazo de validade.

Tratam-se de vacinas contra a meningite, pneumonia, tuberculose, febre amarela e gripe, entre outros. Do montante, 6,4 milhões eram de imunizantes contra a Covid-19.

Vacinas vencidas em estoque

A coluna revelou, ainda, na última segunda-feira (4/11), que o desperdício de doses pode aumentar. Há mais 12 milhões de doses que já expiraram a validade, incluindo 9 milhões da Janssen contra a Covid-19. Essas vacinas também devem ser incineradas.

Os dados foram obtidos pela coluna via Lei de Acesso à Informação (LAI). A pasta salientou, em ofício, que “não possui gerência sobre a incineração no âmbito estadual”, isto é, os números podem ser maiores por esse motivo.

O Brasil enfrenta uma crise na vacinação nos últimos anos. Desde 2016, taxas de cobertura como a da vacina contra o HPV e as contra meningite têm caído, com recuperação parcial em 2023.

A desinformação é um dos motivos para a queda, segundo especialistas, mas não explica tudo. Também há, por exemplo, baixa percepção de risco para as doenças e medo de efeitos colaterais.