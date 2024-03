Deputado do PDT relatará projeto da “depreciação superacelerada”

Projeto que abate gastos com maquinário industrial do Imposto de Renda terá relatoria oficializada nesta semana, segundo Márcio Honaiser (PDT-MA)

O deputado federal Márcio Honaisser (PDT-MA) foi confirmado previamente pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) Foto: Reprodução – Câmara dos Deputados

PODER360 12.mar.2024 (terça-feira) – 19h33



O deputado federal Márcio Honaiser (PDT-MA) será o relator do PL (projeto de lei) 2/2024, que trata da chamada “depreciação super acelerada“. Ele foi escolhido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), nesta 3ª feira (12.mar.2024), por pressão do PDT por mais espaço de atuação.

O texto faz parte do conjunto de políticas da NIB (Nova Indústria Brasil), apresentado pelo (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços). O objetivo da política pública é retomar o desenvolvimento da indústria nacional com indução do Estado. Segundo o vice-presidente da República e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin (PSB), trata-se da principal proposta da NIB.

A medida propõe que os industriais do setor automobilístico abatam o valor dos bens de capital adquiridos em declarações futuras de IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido).

A depreciação já existe, mas é feita em um período maior, que varia de acordo com a máquina. Com a aprovação do projeto, o abatimento se dará em um período mais curto. O programa não é uma renúncia fiscal, mas um adiantamento aos empresários para renovar máquinas e equipamentos.

A expectativa do ministério é que a proposta traga um aumento de arrecadação para os cofres públicos devido a ganhos de produtividade e margem de lucro.

A relatoria ainda não foi protocolada oficialmente. Segundo Honaiser, a confirmação será feita até 6ª feira (15.mar). O PL tramita com urgência na Câmara e, por isso, deve ser votado em até 45 dias. Assim, trancará a pauta do plenário da Câmara a partir da próxima 3ª feira (19.mar), já que foi protocolado em 3 de fevereiro.