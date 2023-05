Deputado do PL protocola pedido de impeachment contra Lula por atos de 8 de Janeiro

Com o apoio de mais de 40 parlamentares, pedido acusa presidente de crime de responsabilidade por conta da participação de ministros do governo em protesto que culminou na depredação de prédios públicos

ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Presidente é acusado de atentar contra a segurança interna do país



O deputado Sargento Gonçalves (PL) deu entrada em um pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sob a acusação de crimes de responsabilidade. A peça foi apresentada na tarde de quarta-feira, 3, e conta com o apoio de mais de 40 deputados federais. O documento justifica a solicitação a partir da participação de ministros do Governo Lula nos atos de 8 de Janeiro, fato mostrado por imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto. “Conforme a Lei nº 1079/50, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, são considerados crimes de responsabilidade aqueles cometidos pelo Presidente da República que atentem contra a segurança interna do país”, diz o texto. O pedido deve ser avaliado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. “Não irei me calar e muito menos ser conivente com tanta irresponsabilidade desse DESgoverno”, escreveu o deputado nas redes sociais. São co-autores do pedido 47 deputados dos partidos PL, PP, Novo, Patriota e Republicanos.