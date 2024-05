Deputado do PT posa ao lado de chefe de relações políticas do Hamas

João Daniel postou foto com Basem Naim na 1ª Conferência Global Anti-Apartheid pela Palestina, em Joanesburgo, na África do Sul

Ao centro da foto estão: Basem Naim (à esq., de terno azul e óculos) e João Daniel (à dir., de gravata vermelha) na abertura da 1ª Conferência Global Anti-Apartheid pela Palestina reprodução/Instagram @ deputadojoaodaniel – 10.ami.2024

PODER360 14.mai.2024 (terça-feira) – 9h20



O deputado do João Daniel (PT-SE) teve encontro na 6ª feira (10.mai.2024) com o chefe de relações políticas e internacionais do Hamas, Basem Naim. O congressista compartilhou uma foto ao lado do integrante do grupo extremista durante a 1ª Conferência Global Anti-Apartheid pela Palestina, em Joanesburgo, na África do Sul.

Em 7 de outubro, o Hamas fez um ataque surpresa a Israel e mantém reféns desde então. Até 2ª feira (13.mai), o conflito já havia deixado 36.728 mortos. Desse número, 35.589 são palestinos e 1.139 israelenses, segundo a Al Jazeera (emissora estatal da monarquia do Qatar). Informações sobre Gaza são do Hamas e não há meios para verificar esses dados de maneira independente.

“O Brasil faz um importante papel nessa luta contra as atrocidades que o Estado de Israel tem cometido contra a Palestina com essa guerra injusta que o mundo todo está assistindo”, disse o deputado do PT em publicação compartilhada em seu perfil no Instagram. João Daniel disse que segue na defesa pela liberdade do povo palestino.

Essa não foi a 1ª vez que Basem Naim demonstrou proximidade com o governo brasileiro. Em 4 de março, ele gravou um vídeo agradecendo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelas manifestações de apoio à causa dos palestinos. O discurso foi transmitido durante a conferência nacional do PCO (Partido da Causa Operária).

O Poder360 entrou em contato com a assessoria do deputado João Daniel, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.