Deputado é acusado de incitar paralisação de funcionários do HGE por suposto atraso de salários; entenda

A deputada Olívia Santana (PCdob) acusou seu colega de Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), Leandro de Jesus (PL), de incitar os funcionários do Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, a realizarem uma paralisação no estabelecimento. Nesta sexta-feira (7) durante a tarde, o deputado afirmou que os salários dos colaboradores do HGE estão atrasados, informação que foi negada por Olívia.

A parlamentar avaliou a atitude de Leandro como “irresponsável” e declarou que consultou a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Segundo ela, a pasta provou que mantém os pagamentos ao Instituto de Gestão e Humanização (IGH), responsável pela contratação de alguns profissionais.

“Este mesmo deputado é apoiador do ex-presidente que deixou o povo sem vacina e estimulou o uso de cloroquina na pandemia que matou milhares de pessoas”, afirmou a deputada.

Por outro lado, Leandro disse que recebeu queixas de profissionais contratados pela IGH. Segundo as denúncias, os vencimentos são frequentemente pagos com atraso. O parlamentar relatou que uma denunciante disse que os pagamentos deveriam ter sido realizado no dia 31 de janeiro, mas ainda não ocorreu o recebimento dos salários.