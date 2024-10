Deputado é investigado no Rio de Janeiro após multiplicar seu patrimônio em quase 8 vezes em dois anos

A Polícia Federal (PF) realizou, na manhã desta segunda-feira (14), uma operação contra o deputado estadual do Rio de Janeiro Thiago Rangel (PMB). A suspeita da corporação é de fraude em licitações, corrupção ativa e passiva, peculato e lavagem de capitais.

Segundo o portal G1, as investigações, realizadas em colaboração com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) e com a Receita Federal, revelaram um esquema criminoso de contratações diretas, por meio de dispensa fraudulenta de licitação de empresas ligadas ao parlamentar.

Os agentes cumpriram 14 mandados de busca e apreensão nos municípios de Campo dos Goytacazes, na Região dos Lagos fluminense, na Região Metropolitana e na cidade do Rio de Janeiro. No total, foram apreendidos R$ 160 mil, um veículo de luxo avaliado em R$ 350 mil, celulares, computadores, mídias de armazenamento e documentos.

OPERAÇÃO POSTOS DE MIDAS

A operação foi batizada de “Postos de Midas”, em referência ao Rei Midas, personagem da mitologia grega que tinha o poder de transformar tudo aquilo em que tocava em ouro.