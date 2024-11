Deputado estadual apresenta projeto que obriga governo do estado a garantir diagnóstico precoce do transtorno autista

O parlamentar citou dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) que apontam a existência de 70 milhões de pessoas no mundo com TEA, bem como as dificuldades encontradas por pais e mães de crianças que sofrem do transtorno, mas têm dificuldade em obter uma avaliação precoce na rede pública de saúde.

O deputado Roberto Carlos (PV) apresentou, na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), um projeto de lei que determina ao governo do estado garantir o diagnóstico gratuito precoce para detectar crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A proposta também abrange o diagnóstico tardio, nos casos de adulto e idosos.

“É importante que o transtorno seja identificado cedo, porque assim se inicia logo o tratamento e as crianças se desenvolvem mais rapidamente. Além disso, o diagnóstico tardio em adultos e idosos também é fundamental, conforme estudos neste campo, porque ajuda a melhorar a qualidade de vida, e os autistas, bem como quem está em volta, passa a lidar de maneira mais efetiva com as dificuldades do cotidiano”, disse Roberto Carlos.

No projeto, o deputado do PV defende que o governo da Bahia desenvolva ações para assegurar o diagnóstico precoce e tardio do TEA. “Isso precisa ser uma política de saúde pública do Estado, um tema tratado com prioridade, para fortalecer a rede de cuidados necessários e garantir uma vida digna e plena a todos os baianos”, concluiu.