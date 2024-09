Deputado estadual do Rio de Janeiro vira réu em morte de jornalista

O deputado estadual Renato Machado, do Partido dos Trabalhadores (PT), foi oficialmente declarado réu em uma ação que investiga a morte do jornalista Robson Giorno, ocorrida em Maricá, no Rio de Janeiro, em 2019. O parlamentar é suspeito de ser o mandante do assassinato, que aconteceu em plena luz do dia, com vários tiros disparados. A defesa de Renato Machado nega categoricamente qualquer envolvimento no crime. De acordo com as investigações da polícia, corroboradas pelo Ministério Público, Renato Machado e uma suposta amante teriam contratado três pessoas, incluindo policiais militares, para executar o crime. O motivo seria o descontentamento do deputado com matérias publicadas por Robson Giorno em seu jornal, que abordavam uma suposta relação extraconjugal do parlamentar. Renato Machado foi indiciado pela polícia, denunciado pelo Ministério Público e agora enfrenta a justiça, embora continue negando qualquer participação no assassinato.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Luisa Cardoso