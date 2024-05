Deputado estadual Otoni de Paula Pai morre aos 71 anos

Deputado carioca era pastor e radialista e vinha lutando contra um câncer de fígado. no domingo, familiares utilizaram redes sociais para informar sobre o delicado estado de saúde em que ele se encontrava

Reprodução/Instagram Otoni de Paula

Otoni de Paula Pai era pastor e radialista e vinha lutando contra um câncer de fígado



Na madrugada desta segunda-feira (27), morreu, aos 71 anos, o deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Otoni Moura de Paula (MDB). Ele era mais conhecido como Otoni de Paula Pai, por ser pai do deputado federal Otoni de Paula, também do MDB, que divulgou o falecimento do parlamentar. Otoni de Paula Pai era pastor e radialista e vinha lutando contra um câncer de fígado. No domingo, familiares do deputado utilizaram suas redes sociais para informar sobre o delicado estado de saúde em que ele se encontrava. Pela manhã, Otoni de Paula Pai foi transferido para o CTI e precisou ser entubado.

Na política, ele teve passagens como vereador em Nova Iguaçu entre 1988 e 1992 e como vereador no Rio em 2016. Nas últimas eleições, concorreu a deputado estadual em 2018 e a vereador no Rio em 2020, sendo eleito somente no último pleito, com 41.932 votos. Ele também é pai de Renato de Paula.

