Deputado Evair Vieira de Melo pede prisão do líder do MST por incitar invasões

As novas invasões de fazendas produtivas do Movimento Sem Terra (MST), anunciadas por João Pedro Stédile, líder do movimento, têm feito a oposição ao governo Lula se movimentar no Congresso Nacional. Após declarar o Abril Vermelho, como vem sendo chamadas as ações, Stédile participou da comitiva oficial do presidente Lula na viagem à China, durante a qual reforçou que o movimento não vai acontecer somente em abril. O deputado federal Evair Vieira de Melo (PP-ES) pediu a prisão de Stédile por meio de ofícios que encaminhou ao procurador-geral da República, Augusto Aras, ao advogado-geral da União, Jorge Messias e ao procurador-geral de justiça do Estado de São Paulo, Mario Sarrubbo, além do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. O argumento é de que Stédile incitou invasões de terras em todo o Brasil. O deputado ainda encaminhou um ofício ao presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, com o objetivo de impedir a destinação de recursos públicos para o financiamento de novas ações do MST: “Solicito ao TCU a devida atenção e providências para garantir que nenhum ato ou recurso público seja utilizado em situações de invasão de propriedades”, diz o documento.

“Tudo isso tem um custo. O Brasil tem um custo público e, naturalmente, nós queremos a transparência e trazer essas informações à luz do dia, para que o Brasil possa saber, efetivamente. Porque esse é um movimento criminoso, movimento terrorista, que tem que ser abortado na sua origem. Portanto, o TCU falar também em um processo como esse é importante, porque entra dinheiro público, dos impostos, das pessoas. Por isso, queremos transparência”, disse o deputado Evair Vieira de Melo. Para o deputado Abilio Brunini (PL-MT), o melhor caminho para combater o MST é instalar a CPI do MST aqui na Câmara dos Deputados: “O MST está deitando e rolando e há um incentivo do governo federal para que isso continue acontecendo. Nós precisamos que a CPI do MST, que está aqui na Câmara pronta para ser aberta venha a ser instalada. O presidente Arthur Lira precisa dar abertura dessa CPI, que já tem as assinaturas, já tem tudo, para a gente conseguir fazer o contraponto e combater, trazer para a sociedade a verdade dos fatos, combater os atos de invasão”. Na madrugada desta terça-feira, 18, cerca de 200 famílias do MST invadiram duas áreas localizadas no distrito de Jacupemba e em Vila do Riacho, em Aracruz, no norte do Espírito Santo. A Polícia Militar atua nos locais para garantir a segurança.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro