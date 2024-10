Deputado expulso do PL diz que Bolsonaro exigiu sua saída para presidente estadual do partido

Após ser expulso do Partido Liberal (PL) por organizar evento de apoio a um candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), o deputado federal do Ceará Júnior Mano acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de ser o responsável por sua saída da legenda.

Em uma postagem nas redes sociais, Mano agradeceu ao presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, e falou de Bolsonaro. Procurado, o PL não havia dado um retorno à tentativa de contato da reportagem até a publicação deste texto, o qual será atualizado em caso de resposta.

Mano agradeceu a amizade de Valdemar e disse que o presidente da legenda foi obrigado a expulsá-lo. “Quero expressar minha gratidão ao presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, pela amizade e solidariedade que sempre demonstrou. Reconheço que as decisões que você está sendo obrigado a tomar não refletem seu verdadeiro desejo. Todos sabem que o ex-presidente Bolsonaro está no comando do partido e foi ele quem solicitou minha expulsão”, escreveu na publicação feita neste sábado, 19.