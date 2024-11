Deputado federal baiano fica proibido de entrar em fazenda após disputa com pai

O deputado federal Ricardo Maia (MDB) está proibido de se aproximar do pai dele, o pecuarista José Edson Brito Maia, de 76 anos, conhecido como Zelitão. O fato ocorre em meio a uma disputa por uma fazenda situada em Ribeira do Pombal, no Agreste baiano.

Segundo o Metrópoles, no início de outubro, Ricardo Maia mandou um funcionário derrubar com um trator a cerca e a porteira da fazenda, após Zelitão passar uma corrente no local. O caso fez o pai e a madrasta do deputado federal registraram dois boletins de ocorrência (BOs) na delegacia, alegando que o parlamentar tentou invadir as terras do casal.

Tanto Maia como Zelitão afirmam ser dono da propriedade de cerca 280 hectares [280 campos de futebol]. Ainda segundo o site, Zelitão afirma que mora na propriedade há 14 anos. Já Ricardo Maia diz que comprou o terreno há mais de dez anos do pai e alega que tem o registro da propriedade.