Deputado federal rebate estadual em AL: “Lugar de bandido é na cadeia”

Em resposta aos ataques do presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, o deputado estadual Marcelo Victor (MDB-AL), o deputado federal Alfredo Gaspar de Mendonça (União-AL) também usou as redes sociais para rebater o discurso do presidente do Legislativo alagoano, nesta terça-feira (2/5).

Mais cedo, ele se referiu a Gaspar com termos jocosos, em alusão ao silêncio do parlamentar em relação à anulação do processo dos taturanas, que devolveu os autos ao Tribunal de Justiça para novo julgamento.

“Comigo a parada é dura. Continuo em Brasília trabalhando e satisfeito em saber que o meu trabalho incomoda o crime organizado”, começou, para na sequencia, dizer: “Vou ficar quatro anos cobrando a punição de corruptos em Alagoas e no Brasil. Não tenho medo de cara feia, nem de piada”, prosseguiu. “Lugar de bandido é na cadeia”, arrematou o deputado federal alagoano.

