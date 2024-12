Deputado Felipe Franco diz que foi agredido por seguranças durante show de Chris Brown em São Paulo

O deputado estadual Felipe Franco, do União Brasil, e sua esposa, a influenciadora digital Inaê Barros, relataram uma suposta agressão durante um show do cantor Chris Brown, realizado no Allianz Parque, em São Paulo. O incidente ocorreu quando o casal tentava se deslocar para outra área do camarote, momento em que, segundo Inaê, foram atacados pela equipe de segurança do evento, que ainda teria danificado seu celular. Franco descreveu a situação como uma abordagem violenta por parte dos seguranças, afirmando que a confusão só foi resolvida com a chegada da Polícia Militar. No entanto, o parlamentar afirma que não foi bem tratado pelos agentes e que chegou a levar um soco na cara.

“Durante o evento, ao me deslocar de um camarote para outro espaço dentro do estádio, onde possuíamos a devida credencial para acesso, fui surpreendido por uma abordagem extremamente agressiva por parte da segurança privada do local. Fui informado, de maneira abrupta, com gritos e ofensas, de que eu e minha esposa não poderíamos permanecer naquele ambiente. Sem qualquer justificativa plausível, fomos forçados a nos retirar por meio de empurrões”, disse Franco, em pronunciamento no Instagram. “Minha esposa foi empurrada e agredida por membros da segurança privada do estádio e, ao tentar defendê-la, também fui alvo de violência. Mesmo enquanto nos retirávamos, esses agentes continuaram as agressões, a situação só foi controlada com a intervenção da Polícia Militar”, seguiu.

Felipe Franco ficou exaltado após ser levado pelos policiais e chegou a fazer uma live, apelando para autoridades de São Paulo. “Oh, Tarcísio. Oh, Delegado Olim. Eu sempre votei na direita e levei esse esculacho”, reclamou. No entanto, ele não sabe afirmar se o soco que levou no olho veio mesmo de um agente da Polícia Militar. “Quando eu cheguei por dentro, começou uma confusão generalizada, vim tomando um soco — e nem sei de onde veio — por conta de uma discussão. Porém, no momento, eu achei que era de um polícia mesmo e por isso que eu fiquei exaltado achando que um polícia tinha me batido.”

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou que houve um desentendimento entre o casal e a segurança do local, resultando em feridos e na alegação de desacato por parte do deputado. A assessoria de Inaê Barros defendeu que a agressão foi iniciada pela segurança privada. O caso foi formalmente registrado na 1ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) como lesão corporal e desacato. A Polícia Militar está atualmente revisando as gravações do incidente para apurar os fatos.

Felipe Franco, que foi eleito deputado estadual em 2022, é conhecido por sua atuação como atleta de fisiculturismo e por sua forte presença nas redes sociais. O desdobramento desse caso pode ter implicações significativas tanto para o deputado quanto para a segurança do evento, à medida que as investigações prosseguem.

Veja vídeos da confusão

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jovem Pan Natal | Rádio (@jovempannatal)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jovem Pan Natal | Rádio (@jovempannatal)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jovem Pan Natal | Rádio (@jovempannatal)

Confira pronunciamento do deputado

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Franco (@fefrancooficial)

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA