O pastor e deputado estadual Oséias de Madureira anunciou em suas redes sociais o retorno ao trabalho na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Em uma publicação, ele compartilhou a alegria de voltar ao mandato, destacando seu compromisso com a “nação Madureira” e a missão de legislar sob a liderança de seus mentores, o bispo Samuel Ferreira e a bispa Keila Ferreira.

No primeiro dia de retorno, Oséias relatou ter recebido diversas visitas, incluindo representantes de instituições de saúde, irmãos de fé e colegas parlamentares. “A obra não para, e com a graça de Deus e a parceria de todos, seguimos trabalhando para que ainda mais seja realizado para o povo de Deus e para nossa sociedade”, afirmou o deputado.

Além de atender as visitas, Oséias participou de uma reunião de líderes com o presidente da Alesp, André do Prado. Ele também esteve presente na votação do Projeto de Lei 09/2023, de autoria do governador Tarcísio de Freitas, que visa promover avanços significativos na saúde do estado.

Encerrando a publicação, o deputado reforçou seu compromisso com a comunidade: “A nação Madureira trabalhando por você e para você!”

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Oséias de Madureira (@pr_oseiasdemadureira)

The post Deputado Oséias de Madureira retoma atividades na Assembleia Legislativa de SP appeared first on Fuxico Gospel.