Deputado pastor expulsa “espírito do terrorismo” após explosões. Vídeo

O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) postou, nesta quinta-feira (14/11) um vídeo no qual faz cânticos evangélicos e orações pedindo a Deus que proteja os Três Poderes da República.

Na filmagem, de pé e segurando uma Bíblia ele faz um cântico no qual diz “Deus anti-bomba”. Na sequência, em oração ele clama que Deus repreenda o mal.

“Todo espírito da violência, todo espírito de terrorismo nesta nação, nesta Praça dos Três Poderes, neste momento em que o povo está em polvorosa, eu te peço a tua paz, a tua graça, a tua tranquilidade sobre tudo, a sua segurança”, diz o pastor.

Na oração, ele cita nominalmente os Três Poderes da República. “Guarda a Presidência da República, guarda o STF (Supremo Tribunal Federal), guarda o parlamento, independente de esquerda, de esquerda.”

Ainda no vídeo, o pastor cita trechos do Salmo 91, que é um texto usado pelos cristãos evangélicos com um escudo de proteção espiritual. “Que esses homens violentos sejam repreendidos”, clama.

No início da noite da quarta-feira (13/11), Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, detonou explosivos que estavam no carro dele e, depois disto, se explodiu. O fato levou insegurança aos Três Poderes e uma área ao redor dos prédios públicos teve de ser isolada. As polícias Civil e Federal investigam o caso.