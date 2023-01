Deputado pede afastamento de presidente do Conselho de Educação do DF

Presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura (Cesc) da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), Gabriel Magno (PT) enviou um ofício, nessa quinta-feira (12/1), ao GDF pedindo o afastamento do presidente do Conselho de Educação do DF (CEDF), Mário Sérgio Mafra.

Por meio das redes sociais, o representante do órgão postou mensagens de apoio e incitação a participação em atos golpistas. Mafra também publicou um vídeo em que um manifestante sobe a rampa da Congresso Nacional durante a tarde de domingo.

Veja imagens e vídeo divulgados:

Presidente do Conselho de Educação do DF Mário Sérgio Mafra comparilha posts de apoio a atos terroristas

Nas postagens, há incitação para que o poder seja tomadoReprodução/Redes Sociais

Presidente do Conselho de Educação do DF Mário Sérgio Mafra comparilha posts de apoio a atos terroristas 1

Ele também ataca possíveis infiltrados durante os atos terroristas no último domingo (8/1)Reprodução/Redes Sociais

Presidente do Conselho de Educação do DF Mário Sérgio Mafra

Presidente do Conselho de Educação do DF Mário Sérgio MafraReprodução/Redes Sociais

Magno argumenta que “dentre as virtudes esperadas de todos os membros desse órgão estão elencadas, além do notório saber, ampla experiência e representatividade, a probidade e a reputação ilibada, qualidades essas que o seu presidente, face às ações atentatórias à lei vigente evidenciou lhe escaparem”.

Leia o ofício completo

SEI-CLDF – 1012218 – Ofício by Metropoles on Scribd

Sinpro-DF também repudia caso

Um dos diretores do Sinpro-DF Samuel Fernandes publicou uma gravação em tom de repúdio às ações de Mafra. “Ele divulgou e incitou em suas redes digitais atos terroristas contra a democracia e os prédios dos três Poderes. Deixamos claro que esse golpista não representa a categoria do magistério, nem a educação pública do DF”, escreveu na publicação.

Veja:

Procurado, Mafra informou que a denúncia de que apoiou ou incitou atos terroristas realizados não procede e enviou duas notas de repúdio, uma do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação (FONCEDE) e do CEDF, o qual é, respectivamente, vice-presidente regional e presidente. Mafra assumiu a presidência do CEDF em 21 de dezembro de 2021 e permanece à frente do cargo até a mesma data de 2023.

Leia trechos das notas:

“O Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação (FONCEDE), considerando sua finalidade de atuar como órgão permanente de coordenação e articulação dos Conselhos de Educação dos Estados e do Distrito Federal, manifesta o repúdio aos atos de vandalismo e desrespeito ao patrimônio público nacional observados na capital federal no dia 8 de janeiro de 2023”, disse o FONCEDE em nota.

“Nosso repúdio mais enfático ao ataque criminoso à República, ao Estado Democrático de Direito. Os responsáveis pela agressão autoritária, de estado de espírito refratário à razão e ao progresso, precisam ser punidos, conforme nosso ordenamento jurídico defende o rigor na identificação e a proporcionalidade na repressão aos movimentos antidemocráticos. O saldo das ações de compensação e reparação deve ser o fortalecimento do país, com aprendizados institucionais”, reforçou o CEDF em nota.

O que é o Conselho?O Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF) é um órgão consultivo-normativo de deliberação coletiva e de assessoramento superior à Secretaria de Estado de Educação do DF (SEE-DF).

Incumbe-se de estabelecer normas e diretrizes para o Sistema de Ensino do Distrito Federal, com atribuições e composição definidas em lei. Seus membros são nomeados pelo governador do Distrito Federal.

Atos terroristasOs manifestantes que desceram do Quartel-General do Exército, nesse domingo (8/1), deixaram um rastro de destruição após os atos terroristas nos prédios-sede dos Três Poderes. De acordo com o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), foram 10 toneladas coletadas de resíduos na Esplanada dos Ministérios.

Durante o ataque extremista, criminosos roubaram até a porta de onde fica a toga do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Diversas obras de arte do Palácio do Planalto foram danificadas, como o relógio de Balthazar Martinot, de valor inestimável; As Mulatas, Di Cavalcanti, avaliada em R$ 8 milhões; e O Flautista, de Bruno Giorgi, de R$ 250 mil. Veja imagens:

Invasão Congresso

apoiadores do ex presidente jair bolsonaro patriotas invadem a rampa do Congresso Nacional para protestar contra o resultado das urnas 2

Bolsonaristas quebram bloqueio na Esplanada e sobem rampa do CongressoMarcus Rodrigues/Metrópoles

Print-bolsonaristas-invadem-congresso

Manifestantes declaram que o objetivo é invadir o CongressoReprodução

bolsonaristas-manifestacao-revista (1)

Apesar da tentativa de conter os manifestantes, policiais militares não conseguiram impedir as invasões Marcus Rodrigues/Metrópoles

bolsonaristas-manifestacao-revista (3)

Bolsonaristas furam bloqueios na Esplanada e invadem o Congresso NacionalMarcus Rodrigues/Metrópoles

apoiadores do ex presidente jair bolsonaro patriotas invadem a rampa do Congresso Nacional para protestar contra o resultado das urnas 1

As forças de segurança tinham isolado a área. Os manifestantes só poderiam ir até a região da bandeiras em frente ao Congresso. Mas os militantes romperam a barreira

bolsonaristas-manifestacao-revista (2)

Bolsonaristas na Praça dos Três PoderesMarcus Rodrigues/Metrópoles

bolsonaristas-manifestacao-revista (4)

Bolsonaristas na Praça dos Três PoderesMarcus Rodrigues/Metrópoles

apoiadores do ex presidente jair bolsonaro patriotas caminham até e o Congresso Nacional para protestar contra o resultado das urnas 2

Bolsonaristas caminhando em direção à Esplanada

apoiadores do ex presidente jair bolsonaro patriotas caminham até e o Congresso Nacional para protestar contra o resultado das urnas 1

Bolsonaristas caminhando em direção à Esplanada

apoiadores do ex presidente jair bolsonaro patriotas caminham até e o Congresso Nacional para protestar contra o resultado das urnas 3

Bolsonaristas caminhando em direção à Esplanada

apoiadores do ex presidente jair bolsonaro patriotas caminham até e o Congresso Nacional para protestar contra o resultado das urnas 2

Bolsonaristas caminhando em direção à Esplanada

Invasão Planalto

Bolsonaristas quebram janelas do Palácio do Planalto

Bolsonaristas conseguiram entrar no Palácio do PlanaltoReprodução

Quebra quebra no Palácio do Planalto causado por Bolsonaristas

Manifestantes quebraram a janelas

Bolsonaristas promovem quebra-quebra no interior do Palácio do Planalto

Bolsonaristas quebram móveis do interior do PalácioFelipe Torres/Metrópoles

Caos no Palácio do Planalto

Vídeo mostra estrago que já foi causado no interior do prédio

Palácio do Planalto com fumaça

Há gavetas reviradas e armários depredados

Bolsonaristas invadem o Palácio do Planalto e promovem quebra-quebra

Congresso Nacional e STF também foram invadidos

Invasão STF

Print-bolsonaristas-invadem-stf

Bolsonaristas extremistas invadiram o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde deste domingo (8/1), às 15h45

Foto-bolsonaristas-invadindo-stf

Pouco antes, os manifestantes antidemocráticos adentraram no Congresso Nacional e do Palácio do Planalto à força

Foto-bolsonaistas-invadem-stf

Bolsonaristas entrando no Supremo Tribunal Federal

apoiadores do ex presidente jair bolsonaro patriotas invadem STF para protestar contra o resultado das urnas 4

Bolsonaristas entrando no Supremo Tribunal Federal

apoiadores do ex presidente jair bolsonaro patriotas invadem STF para protestar contra o resultado das urnas 3

Dentro do órgão, manifestantes depredaram patrimônios públicos

apoiadores do ex presidente jair bolsonaro patriotas invadem STF para protestar contra o resultado das urnas 2

Bolsonaristas extremistas invadiram o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde deste domingo (8/1), às 15h45

apoiadores do ex presidente jair bolsonaro patriotas invadem STF para protestar contra o resultado das urnas 1

Pouco antes, os manifestantes antidemocráticos adentraram no Congresso Nacional e do Palácio do Planalto à força

stf-invasao

Bolsonaristas em frente ao STF

Bolsonaristas invadem STF_008_Superior Tribunal Federal

Imagens mostram depredação no STFMetrópoles

Bolsonaristas invadem STF_001_Superior Tribunal Federal

Bolsonaristas no STF

Bolsonaristas invadem STF_002_Superior Tribunal Federal

Bolsonaristas ocupam e depredam plenário do Supremo Tribunal Federal

Bolsonaristas invadem STF_003_Superior Tribunal Federal

Policiais reagiram com bombas de gás lacrimogênio

Bolsonaristas invadem STF_004_Superior Tribunal Federal

Portas e janelas de vidro foram quebradas nas casas dos três poderes: Executivo, Lesgislativo e Judiciário

Bolsonaristas invadem STF_005_Superior Tribunal Federal

Clima é de tensão

Bolsonaristas invadem STF_006_Superior Tribunal Federal

Bolsonaristas invadem STF_007_Superior Tribunal Federal

Bolsonaristas invadem e depredam STF