Deputado pode ser investigado após tapa na cara de jornalista. Vídeo

Um deputado tailandês pode ser investigado por dar um tapa em uma jornalista. Duas associações de mídia da Tailândia buscaram nesta quarta-feira (21/8), o presidente da Câmara, Wan Muhamad Norr Matha, para iniciar uma investigação contra o líder do Partido Palang Pracharath, Gen Prawit Wongsuwon.

O caso aconteceu na semana passada, quando uma jornalista da ThaiPBS perguntou para o parlamentar se ele iria apoiar o líder do Pheu Thai, Paetongtarn Shinawatra, para o cargo de primeiro-ministro na Câmara.

Veja vídeo:

A Associação Tailandesa de Jornalistas de Radiodifusão e o Conselho de Radiodifusão de Notícias da Tailândia disseram que o comportamento do Gen Prawit pode violar o código de conduta dos parlamentares.

De acordo com o código de ética, os legisladores devem respeitar os direitos e liberdades dos outros e se abster de usar comportamento ou linguagem inapropriados.

As duas associações disseram que analisaram cuidadosamente vários vídeos gravados do incidente na sexta-feira e concluíram que o comportamento do general Prawit em relação a repórter constituiu intimidação e não uma provocação.

A Thai PBS, empregadora da jornalista envolvida no incidente, também emitiu uma declaração exigindo que o general Prawit assuma a responsabilidade por suas ações.

“O general Prawit, que é amplamente conhecido por sua ambição de se tornar o primeiro-ministro da Tailândia um dia, pareceu agitado quando abordado pelo repórter da PBS tailandesa”, escreveu a emissora no X.