Deputado propõe homenagem e entrega da Comenda 2 de Julho à delegada-geral da Polícia Civil na AL-BA

O deputado estadual Jurailton Santos (Republicanos) apresentou um Projeto de Resolução que prevê a entrega da Comenda Dois de Julho para a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Campos de Brito. A homenagem é considerada a maior honraria da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA). A proposição foi enviada à Casa na última sexta -feira (25).

Na justificativa, Jurailton relembrou que Heloísa é a primeira mulher a assumir o comando da Polícia Civil na Bahia e ressaltou a importância da representatividade feminina no cargo. O deputado também destacou as ações da delegada nas atividades na instituição, trazendo a “preservação dos direitos humanos”.

“Importante ressaltar que a Dra. Heloisa é a primeira mulher a assumir o cargo máximo da Polícia Civil. Em um contexto social onde as mulheres infelizmente têm sofrido com a violência, o fato dessa honrosa instituição ser conduzida por uma mulher é um estímulo, e ao mesmo tempo uma esperança de que as mulheres possuem voz para lutar contra todos os tipos de violência”, justificou Jurailton.