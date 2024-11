Deputado Ricardo Rodrigues concede título de cidadão baiano ao Bispo Dom Tommaso Cascianelli

A Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) realizará uma cerimônia, nesta sexta-feira (08), para a entrega do título de cidadão baiano ao bispo Dom Tommaso Cascianelli. Proposta pelo deputado estadual Ricardo Rodrigues, a homenagem foi é concedida como reconhecimento a personalidades que contribuem significativamente para o estado da Bahia.

Além de missionário e pastoral, Dom Tommaso teve um papel relevante como orientador espiritual de Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira, nos últimos anos de vida dela. Entre seus projetos sociais, destacam-se a criação do Centro de Desenvolvimento Educacional (CDE) em Irecê, o Seminário Emaús em Feira de Santana, a Casa dos Anjos e o Projeto Porta Aberta, iniciativas voltadas ao acolhimento e apoio às comunidades mais carentes.

Para o deputado Ricardo Rodrigues, Dom Tommaso representa a essência do verdadeiro serviço ao próximo, com uma trajetória marcada pelo compromisso com a transformação social e espiritual das comunidades onde atuou.