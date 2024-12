Deputado solicita construção de rodovia para ligar a BA-093 à BA-099 em projeto na AL-BA

O deputado Luciano Araújo (Solidariedade) indicou ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) que autorize estudos para a criação de uma nova rodovia no trecho que liga a BA-093 à BA-099, passando pelas comunidades de Miranga e Ponte de Ferro, no município de Pojuca; distritos de São José de Avena e Vila Margarida, no município de Itanagra; e, por fim, na comunidade de Curralinho, no município de Mata de São João, com extensão total de aproximadamente 60 km.

No documento encaminhado através da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), o parlamentar explica que os trechos da referida estrada, que liga os municípios de Pojuca, Itanagra e Mata de São João, “necessita, com urgência, da intervenção do governo do estado, para sua imediata pavimentação asfáltica, ante o atual estado de conservação”.

Segundo ele, por se tratar de uma estrada vicinal de grande importância social e econômica, pois nela é realizado o escoamento da produção agrícola dos municípios que integram a região, a exemplo de madeira de eucalipto, carvão vegetal e produtos da agricultura familiar, a sua restauração é de suma importância para o desenvolvimento da economia regional.

“Aqui também se faz necessário que o trecho mencionado seja transformado em uma Rodovia BA, pois além de uma importante rota de escoamento de produtos, trata-se de um excelente potencial turístico, pois será utilizada para acesso às praias da Linha Verde, desenvolvendo economicamente toda região”, concluiu Luciano Araújo.