Deputado solicita entrega da Comenda Dois de Julho para prefeito de Alagoinhas em homenagem na AL-BA

O prefeito de Alagoinhas, Joaquim Neto (PSD), pode ser homenageado na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) com a possibilidade de receber a Comenda Dois de Julho, a mais alta honraria da Casa. A proposta de conceder a condecoração ao gestor veio do deputado estadual Alex da Piatã (PSD), em Projeto de Resolução.

Para justificar a iniciativa, o parlamentar ressaltou a trajetória de Joaquim Neto, especialmente aos municípios de Alagoinhas e Sátiro Dias, onde o prefeito atuou como médico, gestor público e político.

“Doutor Joaquim Neto, como é conhecido, iniciou sua vida pública como prefeito de Sátiro Dias, localizado a 205 km de Salvador. Ali exerceu três mandatos consecutivos, entre 1997 e 2012. Em Alagoinhas, sua cidade natal, exerce o mesmo cargo desde 2017 até hoje. Nas últimas eleições, tornou-se o primeiro prefeito na história de Alagoinhas a fazer sucessor”, afirmou o parlamentar.

Joaquim Neto graduou-se em Medicina pela Universidade Bahiana de Medicina e Saúde Pública, passando a dedicar boa parte da sua vida profissional à saúde pública. Em seguida, exerceu a função de médico e diretor da Maternidade de Alagoinhas. Nessa cidade, foi também diretor da 3ª Diretoria Regional de Saúde – Dires e do Hospital Dantas Bião. Ele também é casado com a deputada estadual Ludmilla Fiscina (PV).

“O prefeito é muito querido pelos torcedores do Alagoinhas Atlético Clube, time do seu coração, e do Catuense Futebol, da vizinha cidade de Catu. Ele atuou por anos como médico voluntário das duas agremiações”, informou o deputado.

Joaquim Neto irá deixar o cargo de prefeito de Alagoinhas a partir de janeiro de 2025, ao final de seu mandato. O pessedista está na cadeira desde 2016, sendo impossibilitado de disputar uma nova reeleição. Neste ano, ele colaborou para a eleição de Gustavo Carmo (PSD), que será seu sucessor na prefeitura do município.