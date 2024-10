Deputado tentou obrigar Cíntia Chagas a assinar contrato pós-casamento

Além dos supostos episódios de agressão verbal e violência física e psicológica, o casamento entre a influenciadora Cíntia Chagas e o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP) pode ter guardado casos de ameaça.

Cíntia contou, em depoimento à Polícia Civil de São Paulo (PCESP), que Bove fez uma espécie de contrato e intimidou a esposa a assiná-lo, sob pena de multa de R$ 750 mil, no momento em que o casal estava se separando. O documento continha cláusulas impedindo que Cíntia fechasse contratos com pessoas do meio político.

O caso foi revelado pelo Portal Leo Dias e o Metrópoles obteve acesso ao boletim de ocorrência. Consta no documento que o advogado de Bove encaminhou para Cíntia, via WhatsApp, um contrato com “diversas imposições” feitas pelo deputado. Segundo a influenciadora, o parlamentar ameaçou: “Se você não assinar o contrato, te processo criminalmente”.

As ameaças não só continuaram, como também envolveram políticos de direita nacionalmente conhecidos. “Vou usar o ex-ministro [do Meio Ambiente] Ricardo Salles para compor uma frente contra você. A Michelle Bolsonaro [ex-primeira-dama da República] está me exigindo um posicionamento porque estão falando que eu te agredi no casamento”, teria dito Bove à Cíntia.

O parlamentar teria feito ainda pressão psicológica na tentativa de amedrontar a influenciadora.

“Eu vou tirar o seu sustento. Vou usar áudios em que você usa termos chulos para desconstruir sua imagem. Eu tenho equipe para denegrir sua imagem na internet com vídeos editados de entrevistas que você deu. Eu estou disposto a expor intimidades suas na internet de modo a acabar totalmente com a imagem que você construiu. Se você reagir, eu perco somente o meu sonho na política, já você perde todo o seu sustento”.

Cíntia conta que resistiu e não assinou o tal contrato.

“Puta, piranha”

Bove e Cíntia casaram em maio deste ano e se separaram três meses depois. De acordo com a influenciadora, as agressões começaram, porém, há quase dois anos. O caso foi revelado nesta quarta-feira (9/10) pelo Portal Léo Dias.

No dia 15 de novembro de 2022, o casal teve a primeira briga “mais acalorada”. Naquele dia, a influenciadora assinou um contrato com uma empresa e postou um vídeo sobre isso nas redes sociais. Lucas Bove teria ficado enfurecido sem motivo aparente.

De acordo com Cíntia, o deputado ficou “descontrolado”, foi até o apartamento dela e a xingou de “puta, piranha, vagabunda”. “Apaga esse vídeo. Você não me merece, eu sou um homem direito”, teria gritado o parlamentar do PL.

A influenciadora conta que Bove pediu para que o vídeo fosse editado, de modo a cortar alguns trechos. Mesmo após Cíntia ter acatado o pedido, o político seguiu insatisfeito.