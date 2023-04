Deputado vai acionar Conselho de Ética contra parlamentar do PC do B por assédio

O deputado Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP) vai acionar o Conselho de Ética contra o parlamentar Márcio Jerry (PCdoB-MA) por assédio contra a deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC). A parlamentar denunciou o caso em suas redes sociais nesta quarta-feira, 12. Ela publicou uma imagem da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, realizado na Câmara dos Deputados, ocorrida nesta terça-feira, 11. Segundo ela, Jerry teria dado “um cheiro em seu pescoço”. “Nunca dei liberdade para esse deputado e nem sabia qual era o nome dele, mas ele se sentiu livre para chegar por trás de mim”, escreveu Júlia. Para Bilynskyj, o ato se configura como “quebra de ética e decoro parlamentar”. “Como aconteceu dentro das dependências da própria Câmara dos Deputados, é certa a competência deste Conselho de Ética para instaurar processo ético contra o Deputado Márcio Jerry (PCdoB-MA), pois os atos que denotam a quebra de decoro parlamentar foram praticados em decorrência dos abusos das prerrogativas constitucionais asseguradas pelo seu mandato eletivo”, argumentou Bilynskyj. Na visão do parlamentar, o deputado do PCdoB “abusou das prerrogativas constitucionais, ofendeu a honra e integridade da deputada, e de toda esta Casa a que pertencemos”.

Em contato com o site da Jovem Pan, Jerry negou as acusações e alegou que a parlamentar o atacou com Fake News.

