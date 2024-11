Deputados da oposição na AL-BA realizam reunião com chefe de gabinete de Jerônimo para discutir emendas impositivas

O líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), Alan Sanches (União), além dos deputados Samuel Júnior (Republicanos) e Tiago Correia (PSDB), se reuniram com o chefe de gabinete do governador, Adolfo Loyola, nesta sexta-feira (22). Durante o encontro, foi discutido a execução das emendas impositivas apresentadas pelos parlamentares da oposição.

Durante o encontro foi apresentado um demonstrativo com as indicações feitas pelos deputados e discutidas as pendências para o cumprimento legal das emendas. As duas partes voltam a se reunir na próxima terça-feira (26), dessa vez contando com a presença de toda a bancada de oposição e representantes do governo para acelerar os termos de execução dos recursos.

“Mais uma vez, Adolfo Loyola foi extremamente cortês e prometeu, de maneira diligente, resolver as pendências da bancada da oposição. Combinamos uma reunião com toda a bancada e estarei também convidando o líder do governo, Rosemberg Pinto (PT), para participar. Nossa meta é encerrar o ano legislativo sem nenhuma pendência em relação às emendas impositivas”, disse o líder da oposição.