Deputados discutem e Jojo Todynho se defende em meio a críticas em pôlemica na ALERJ

Cantora se tornou alvo de críticas nas redes sociais após manifestar apoio ao candidato a vereador João Branco (PL) e a Alexandre Ramagem

Reprodução/Instagram/@jojotodynho

Jojo se defendeu, afirmando que sua canção “Arrasou, viado” é uma homenagem à comunidade LGBT+



Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, um embate entre os deputados Renato Machado e Renan Jordy (PL) gerou polêmica. O desentendimento teve início quando Jordy se referiu a membros do PT e do PSOL como parte de uma “claque esquerdista”. A discussão se intensificou após o anúncio de Jordy sobre a proposta de conceder a Medalha Tiradentes à cantora Jojo Todynho. Machado, em resposta, exigiu respeito e desafiou Jordy a resolver a situação fora do plenário. Ele se apresentou como um “cidadão de bem, pai de família, pastor evangélico e negro”, enfatizando sua posição diante das ofensas proferidas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Jojo Todynho, que recentemente manifestou apoio ao candidato a vereador João Branco (PL) e a Alexandre Ramagem, se tornou alvo de críticas nas redes sociais. A deputada Erika Hilton, do PSOL, foi uma das vozes que se manifestaram contra a artista, destacando a controvérsia em torno de suas declarações e posicionamentos políticos. Em uma transmissão ao vivo, Jojo se defendeu, afirmando que sua canção “Arrasou, viado” é uma homenagem à comunidade LGBT+. Além disso, a cantora se identificou como uma “mulher preta de direita” e revelou sua intenção de se candidatar nas eleições de 2026, o que promete agitar ainda mais o cenário político.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller